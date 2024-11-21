Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в крупном мошенничестве

В суде Москвы экс-совладелец «Азбуки вкуса» не признал вину в мошенничестве

В Пресненском суде Москвы экс-совладелец Экспобанка и сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилл Якубовский заявил, что не признает вину в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ему непонятно обвинение, он считает его необоснованным и называет себя жертвой оговора.

Предпринимателя обвиняют в сговоре с сообщниками с целью хищения 126 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам. В рамках дела было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Данное решение было принято как обеспечительная мера.

Якубовский находится под стражей.