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20:17, 21 ноября 2024Силовые структуры

Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в крупном мошенничестве

В суде Москвы экс-совладелец «Азбуки вкуса» не признал вину в мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Кирилл Якубовский

Кирилл Якубовский. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Пресненском суде Москвы экс-совладелец Экспобанка и сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилл Якубовский заявил, что не признает вину в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ему непонятно обвинение, он считает его необоснованным и называет себя жертвой оговора.

Предпринимателя обвиняют в сговоре с сообщниками с целью хищения 126 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам. В рамках дела было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Данное решение было принято как обеспечительная мера.

Якубовский находится под стражей.

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