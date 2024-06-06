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10:05, 6 июня 2024Силовые структуры

По делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали объекты на миллиарды рублей

По делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали 413 объектов недвижимости
Кирилл Якубовский

Кирилл Якубовский. Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В рамках дела бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского суд арестовал 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Это решение принято как обеспечительная мера. По этому делу потерпевшие подали шесть гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

К примеру, к фигурантам дела компания «Ашая инвестментс лимитед» заявила иск на сумму 20 миллионов долларов США. «Международный коммерческий союз» требует с обвиняемых 12 с половиной миллионов долларов США, а еще четыре предпринимателя хотят получить с них 93 с половиной миллионов долларов США. Потерпевшие намерены получить компенсации в рублевом эквиваленте по актуальному курсу на дату исполнения решения суда.

Якубовский был задержан в середине апреля 2023 года. Он обвиняется в особо крупных хищениях. Ранее Мосгорсуд продлил его арест до 6 июля.

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      Варвара Митина
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