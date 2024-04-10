Бывшего совладельца российских сетей оставили в СИЗО до лета

Мосгорсуд продлил до 6 июля арест экс-совладельцу «Кофе хауз» и «Азбука вкуса»

Мосгорсуд продлил до 6 июля срок ареста бывшему совладельцу сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, которого обвиняют в особо крупных хищениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении бизнесмену меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 марта Мещанский районный суд Москвы продлил арест Якубовскому до 15 апреля. Он в СИЗО находится почти год.

В середине 1990-х Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка», где впоследствии стал основным совладельцем. Второй кассационный суд общей юрисдикции узаконил решения нижестоящих судов об отказе в признании его должником по иску АО «МКС» на сумму более чем 37 миллионов долларов.