Суд продлил арест бывшему совладельцу сетей «Азбуки вкуса» и «Кофе Хаус»

Суд в Москве продлил арест экс-совладельцу «Кофе Хаус» Якубовскому до 15 апреля

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему совладельцу сетей «Азбуки вкуса» и «Кофе Хаус» Кириллу Якубовскому еще на месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Бизнесмен останется под стражей до 15 апреля. Он был задержан 20 апреля 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 16 июня его поместили под домашний арест, а 19 февраля 2024 года ему ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Еще в середине 1990-х Кирилл Якубовский стал заместителем председателя правления «Экспобанка», где впоследствии стал основным совладельцем. Также он был членом совета директоров и бенефициаром «М2М Прайвет банк». В 2016 году Банк России отозвал у банка лицензию.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции узаконил решения нижестоящих судов об отказе в признании бывшего совладельца «Экспобанка», «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауза» Кирилла Якубовского должником по иску АО «МКС» на сумму более чем 37 миллионов долларов.

