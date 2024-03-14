Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 14 марта 2024Силовые структуры

Суд продлил арест бывшему совладельцу сетей «Азбуки вкуса» и «Кофе Хаус»

Суд в Москве продлил арест экс-совладельцу «Кофе Хаус» Якубовскому до 15 апреля
Начало событий в новости Бывший совладелец «Азбуки Вкуса» выиграл суд у потерпевшего по уголовному делу
Кирилл Якубовский

Кирилл Якубовский. Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему совладельцу сетей «Азбуки вкуса» и «Кофе Хаус» Кириллу Якубовскому еще на месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Бизнесмен останется под стражей до 15 апреля. Он был задержан 20 апреля 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 16 июня его поместили под домашний арест, а 19 февраля 2024 года ему ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Еще в середине 1990-х Кирилл Якубовский стал заместителем председателя правления «Экспобанка», где впоследствии стал основным совладельцем. Также он был членом совета директоров и бенефициаром «М2М Прайвет банк». В 2016 году Банк России отозвал у банка лицензию.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции узаконил решения нижестоящих судов об отказе в признании бывшего совладельца «Экспобанка», «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауза» Кирилла Якубовского должником по иску АО «МКС» на сумму более чем 37 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      Развратившего 20 российских детей иностранца осудили на 14 лет колонии

      Губернатор опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

      Ряд стран ЕС выступили против использования российских активов для снарядов ВСУ

      Хинштейн предупредил об угрозе резкого падения выручки «Почты России»

      В Тбилиси произошел взрыв

      Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

      Врач развеял популярный миф о посуде с антипригарным покрытием

      В США заявили о неспособности Украины выстоять с новым пакетом помощи

      В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше