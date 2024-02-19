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18:44, 19 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего совладельца российской сети кофеен арестовали по делу о мошенничестве

Суд вновь ужесточил меру пресечения экс-совладельцу «Кофе Хаус» Якубовскому
Кирилл Якубовский

Кирилл Якубовский. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Мещанский суд Москвы вновь изменил меру пресечения совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому ужесточили меру пресечения и из-под домашнего ареста отправили в СИЗО до 15 марта 2024 года. Якубовский был взят под стражу в зале суда.

16 июня 2023 года этот же суд отказал следствию в продлении срока содержания бизнесмена под стражей и поместил его под домашний арест.

Его задержали 20 апреля 2023 года.

Кирилл Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, где впоследствии стал основным совладельцем. Также он являлся бенефициаром и членом совета директоров «М2М Прайвет банк». В 2016 году Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. По данным финансового регулятора, она размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создала адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не смогла выполнить обязательства перед кредиторами.

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      Любовь Ширижик
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