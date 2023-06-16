Экс-совладельца сети «Кофе Хаус» освободили из СИЗО под домашний арест

Суд освободил из СИЗО экс-совладельца «Кофе Хаус» Якубовского по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отказал следствию в продлении содержания бизнесмена под стражей и поместил его под домашний арест до 14 августа. На это время Якубовскому запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться с кем-либо, помимо близких родственников, защитников, правоохранителей и судов.

Якубовского задержали 20 апреля, после чего ему предъявили обвинение в мошенничестве. Детали дела не сообщались.

Кирилл Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, где впоследствии стал основным совладельцем. Также он являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО «М2М Прайвет банк». В 2016 году Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. По данным финансового регулятора, она размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создала адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не смогла выполнить обязательства перед кредиторами.