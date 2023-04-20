Задержан бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский

Задержан бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах пояснили, что бизнесмену предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Детали уголовного дела, в рамках которого был задержан Якубовский, не раскрываются.

Кирилл Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, где впоследствии стал основным совладельцем. Также он являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО «М2М Прайвет банк». В 2016 году Банк России отозвал лицензию у этой кредитной организации. По данным финансового регулятора, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не смогла выполнить обязательства перед кредиторами.