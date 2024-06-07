Дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» поступило в суд

В Пресненский райсуд поступило дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Уголовное дело экс-совладельца Экспобанка, а также сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предпринимателя обвиняют в сговоре с сообщниками с целью хищения 126 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам. В рамках дела Якубовского суд арестовал 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Отмечается, что данное решение было принято как обеспечительная мера.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд продлил до 6 июля срок ареста Якубовскому. Решение принято по ходатайству следователя о продлении предпринимателю меры пресечения в виде заключения под стражу.