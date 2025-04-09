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20:07, 9 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности возбужденного против экс-совладельца «Азбуки вкуса» нового дела

РИА: Против экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского возбудили дело о растрате
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок в колонии по делу о мошенничестве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Против экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Алексея Якубовского возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов бюро «Бартолиус», которые представляют интересы потерпевших.

По данным агентства, сразу после оглашения приговора Якубовскому и еще двоим фигурантам — экс-главе Petropavlovsk Павлу Масловскому и бывшему гендиректору «Ппфин холдинг» Светлане Безруковой вручили уведомление о возбуждении нового уголовного дела. Им предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем» и по пяти эпизодам по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд приговорил Якубовского к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

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