08:41, 21 мая 2026

В забастовках рабочих Samsung увидели угрозу мировой индустрии ИИ

Вячеслав Агапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Срыв переговоров между руководством Samsung Electronics и Национальным профсоюзом электроники Samsung (NSEU) и последующая масштабная забастовка на мощностях крупнейшего мирового производителя микросхем приведет к сбоям в цепочке поставок. Угрозу для мировой индустрии искусственного интеллекта (ИИ) увидели в газете «Известия».

Поводом для забастовки рабочих стали разногласия в системе распределения прибыли. Компания отчиталась о взлетевшей в 48 раз прибыли полупроводникового сектора, поэтому профсоюз потребовал закрепить за работниками 15 процентов от операционной прибыли компании в виде ежегодных бонусов и отменить действующие лимиты на премирование, а также повысить зарплаты даже убыточным подразделениям. Руководство Samsung, в свою очередь, предложило выделить на бонусы 10 процентов прибыли, но отказалось поднимать вознаграждения убыточным департаментам, чтобы не создавать опасный прецедент.

Если забастовка примет затяжной характер, мировой рынок микроэлектроники столкнется с новым кризисом предложения. Остановка производства даже на несколько часов требует последующей длительной калибровки и может привести к выбраковке огромных партий кремниевых пластин. Сложившийся в результате забастовок эффект домино затронет целые отрасли, как, например, автомобилестроение и потребительская электроника. Индустрия ИИ при этом и без того столкнулась с серьезными трудностями из-за подорожания энергоносителей и роста трат дата-центров, а также отсутствия поставок гелия и брома для травления микросхем.

«В условиях, когда энергия дорога, материалы дефицитны, а логистика нарушена войной, трудовой конфликт в Samsung может стать той точкой, после которой бум искусственного интеллекта сменится стагнацией из-за физического отсутствия необходимых вычислительных мощностей. И все это добавляется в копилку нарастающих проблем во всей глобальной экономике», — отмечают авторы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Samsung возмущены разницей в оплате труда с более мелким конкурентом — компанией SK Hynix. Профсоюз заявляет, что в прошлом году работники последней получили бонусы, более чем в три раза превышающие бонусы их коллег в Samsung. Это привело к массовому перетоку кадров из Samsung в SK Hynix и резкому увеличению числа членов профсоюза.

