Ролик члена Общественной палаты о благоустройстве восхитил россиян самоиронией

Ролик члена ОП из Калмыкии Онкудаевой о благоустройстве взорвал соцсети

Ролик члена Общественной палаты (ОП) Республики Калмыкия Натальи Онкудаевой о голосовании за объекты благоустройства в регионе взорвал соцсети и восхитил россиян самоиронией автора. Видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах Онкудаева стоит у листовки с ее изображением, закрепленной на столбе. Снимок женщины был кем-то испорчен — дорисовали очки, соединили брови и закрасили несколько зубов черным цветом. Онкудаева решила использовать ситуацию для привлечения внимания местных жителей и для записи видео нарисовала себе на лице такие же очки, соединила брови в одну и закрасила зуб черным цветом.

Ее поступок рассмешил пользователей сети. Видео набрало почти 800 тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Вы потрясающая», «Самоирония — признак здоровой личности», «Что за бриллиант я нашла?», «Это лучшее, что я видела от госслужащей», «Ну хоть у кого-то все честно: какая на листовке, такая и в жизни!» — прокомментировали юзеры.

