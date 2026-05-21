09:11, 21 мая 2026

Ролик члена Общественной палаты о благоустройстве восхитил россиян самоиронией

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Ролик члена Общественной палаты (ОП) Республики Калмыкия Натальи Онкудаевой о голосовании за объекты благоустройства в регионе взорвал соцсети и восхитил россиян самоиронией автора. Видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах Онкудаева стоит у листовки с ее изображением, закрепленной на столбе. Снимок женщины был кем-то испорчен — дорисовали очки, соединили брови и закрасили несколько зубов черным цветом. Онкудаева решила использовать ситуацию для привлечения внимания местных жителей и для записи видео нарисовала себе на лице такие же очки, соединила брови в одну и закрасила зуб черным цветом.

Ее поступок рассмешил пользователей сети. Видео набрало почти 800 тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Вы потрясающая», «Самоирония — признак здоровой личности», «Что за бриллиант я нашла?», «Это лучшее, что я видела от госслужащей», «Ну хоть у кого-то все честно: какая на листовке, такая и в жизни!» — прокомментировали юзеры.

Ранее фотограф Дарья Горшкова преобразила мужчину зрелого возраста Григория и впечатлила пользователей сети его снимками. Оказалось, что пенсионер работает иконописцем.

