НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

РИА Новости: На Dynamic Mongoose НАТО отрабатывает противодействие «Посейдону»

На учениях Dynamic Mongoose НАТО может отрабатывать противодействие российским ядерным торпедам «Посейдон», пишет РИА Новости.

«Автономный подводный дрон‑торпеда с ядерной энергетической установкой — стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника», — говорится в публикации.

«Там же отмечается, что подрыв торпеды у побережья спровоцирует возникновение цунами и радиоактивного заражения местности. И это не может не беспокоить руководство НАТО», — уверяет агентство.

Вероятным противником на учениях Dynamic Mongoose РИА Новости считает подводные плавающие средства Северного флота России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».