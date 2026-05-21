Раскрыто имя погибшего на СВО главаря ОПГ

11:07, 21 мая 2026

На СВО погиб главарь ОПГ «черных риелторов» Михаил Литовка
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб главарь организованной преступной группировки (ОПГ) «черных риелторов» Михаил Литовка. Об этом пишет Shot.

Литовку опознали лишь через полтора года после смерти.

Главаря ОПГ задержали в 2012 году и приговорили к 18,5 года колонии строгого режима. В суде Литовка заявил, что его оговорили. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО, где пробыл полтора года.

Следователи установили, что в начале 2010 года Михаил Литовка с подельником уговорили жителя Брюховецкого района продать принадлежащий ему дом. Однако против продажи выступила супруга мужчины. После этого преступники попытались расправиться с ней, но женщина осталась жива. Спустя несколько дней мужчины разделались с самим хозяином дома, а затем продали недвижимость.

После этого они расправились с мужчиной из станицы Брюховецкая, после того как он выписал им доверенность на право распоряжением его имуществом. При этом преступники не успели реализовать домовладение мужчины, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

