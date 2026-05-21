Россия пригрозила Европе последствиями использования активов для Украины

Россия потребует компенсации ущерба из-за использования ее замороженных активов для Украины. Последствиями этого решения Европе пригрозила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Обязательно будем требовать компенсации нанесенного нашей стране ущерба в соответствии с международным правом», — сказала дипломат.
По ее словам, любое финансирование Украины за счет средств российских активов или передача Киеву собственных средств должны рассматриваться как финансирование терроризма.
Ранее стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России.