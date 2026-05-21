Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 21 мая 2026Наука и техника

В России сбили дроны ВСУ «Цитаделью»

В России применили пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Повёрнутые на войне

Вооруженные силы России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На ролике виден интерфейс пушечного комплекса, который в полуавтоматическом режиме сбивает дроны типа «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео можно заметить визуализацию захвата, которая указывает на использование искусственного интеллекта.

Telegram-канал «Осведомитель» допустил, что запись демонстрирует работу комплекса «Цитадель» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица», который несет автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Изделие оснащено системой лазерного программирования дистанционного подрыва шрапнельных боеприпасов. Снаряд создает облако поражающих элементов, которые обеспечивают сбитие цели даже без прямого попадания.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В феврале стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала снаряд калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем для автоматических пушек 2А42. Боеприпас получает информацию о времени детонации по оптической линии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Прохожий попытался спасти женщину от крокодила и стал его жертвой

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    В Москве назвали профессию с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц

    Россиянка раскрыла сумму лечения кожи и взбудоражила пользователей сети

    Госдолгу Европы предсказали рост

    В Кремле подвели итоги визита Путина в Китай

    Россиянин напросился в антироссийскую иностранную организацию и выполнил первые задания

    Туры в Египет подорожали из-за кризиса на Ближнем Востоке

    ЦБ оценил динамику максимальных ставок по вкладам в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok