В России сбили дроны ВСУ «Цитаделью»

В России применили пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от БПЛА

Вооруженные силы России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На ролике виден интерфейс пушечного комплекса, который в полуавтоматическом режиме сбивает дроны типа «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео можно заметить визуализацию захвата, которая указывает на использование искусственного интеллекта.

Telegram-канал «Осведомитель» допустил, что запись демонстрирует работу комплекса «Цитадель» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица», который несет автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Изделие оснащено системой лазерного программирования дистанционного подрыва шрапнельных боеприпасов. Снаряд создает облако поражающих элементов, которые обеспечивают сбитие цели даже без прямого попадания.

В феврале стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала снаряд калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем для автоматических пушек 2А42. Боеприпас получает информацию о времени детонации по оптической линии.