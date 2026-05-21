Лукашенко показали запуск ядерного оружия с одним нюансом

Лукашенко на ядерных учениях показали условный ядерный удар

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на учениях по боевому применению ядерного оружия продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М», а также показали условный ядерный удар. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что действия были выполнены так, как это было бы в случае реальных боевых действий. Единственным нюансом стало отсутствие запуска самой ракеты.

Александр Лукашенко прибыл на учения по боевому применению ядерного оружия с участием воинских частей в четверг, 21 мая. Он прилетел к месту проведения учений на президентском вертолете.