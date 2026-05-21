Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 21 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко показали запуск ядерного оружия с одним нюансом

Лукашенко на ядерных учениях показали условный ядерный удар
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на учениях по боевому применению ядерного оружия продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М», а также показали условный ядерный удар. Об этом сообщает БелТА.

«Президенту продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара», — сообщили журналисты.

Отмечается, что действия были выполнены так, как это было бы в случае реальных боевых действий. Единственным нюансом стало отсутствие запуска самой ракеты.

Александр Лукашенко прибыл на учения по боевому применению ядерного оружия с участием воинских частей в четверг, 21 мая. Он прилетел к месту проведения учений на президентском вертолете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok