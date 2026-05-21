15:11, 21 мая 2026Россия

Стали известны подробности о жертвах атаки ВСУ на город России в 900 километрах от границы

«Осторожно, новости»: Жертвами атаки на Сызрань стали жена и сын участника СВО
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мать и ее 20-летний сын стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань. Подробности удара украинских дронов по городу, располагающемуся в 900 километрах от границы, приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, в результате атаки беспилотника сгорели два частных дома в поселке Металлистов. В одном из них были 38-летняя Екатерина и ее 20-летний сын Сергей — они не выжили. По словам близких, отец погибшего находится в зоне специальной военной операции (СВО).

Во втором доме, который сгорел при атаке ВСУ, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, уточняет издание.

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область в ночь на 21 мая. После удара в Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия.

