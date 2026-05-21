Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

L'Antidiplomatico: Путин встречей с лидером Китая послал сигнал Западу

Поездка президента России Владимира Путина в Китай стала одной из главных тем в мировых СМИ. Крупные издания и каналы, внимательно следившие за встречей российского лидера с главой КНР Си Цзиньпином, сошлись во мнении, что отношения двух стран сейчас переживают расцвет. Кроме того, они сравнили визит с недавним приемом президента США Дональда Трампа в Пекине и пришли к выводу, что Путина встретили более радушно. Наиболее интересные материалы зарубежной прессы на эту тему собрала «Лента.ру».

Президент России находился в Китае с 19 по 20 мая. По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что состоявшийся визит был насыщенным и максимально результативным.

Итальянское издание L'Antidiplomatico увидело в прошедшей встрече Путина и Си сигнал для Запада. Утверждается, что их переговоры свидетельствуют об укреплении отношений между Россией и КНР.

Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай проводят независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют важную стабилизирующую роль на мировой арене итальянское издание L'Antidiplomatico

В материале также привели заявление Путина о том, что в 2025 году товарооборот между Россией и Китаем достиг почти 240 миллиардов долларов. Также отмечается, что обе страны совместно работают над развитием логистических и транспортных маршрутов. Помимо этого, благодаря безвизовому режиму между странами увеличивается туристический поток.

«В итоге складывается картина отношений, которые Путин называет самодостаточными, независимыми от международной ситуации. Они представлены как образец того, как должны строиться отношения между странами», — добавили в статье.

Global Times: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории

Обстоятельный разбор итогов визита президента России в Китай выпустила китайская газета Global Times. В ней приводятся комментарии экспертов, которые положительно оценили состоявшиеся переговоры.

Исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь в разговоре с изданием заявил, что встреча Путина и Си — это не только обзор прошлых достижений, но и «перспективная попытка определить направление и приоритеты следующего этапа двусторонних отношений». Заявления двух лидеров показывают, что отношения строятся не только для сиюминутного сотрудничества, подчеркнул он.

За последние 30 лет китайско-российские отношения продолжали развиваться и достигли наивысшего уровня в истории. Заявления китайского лидера о том, что китайско-российские отношения вступили в новый этап больших достижений и более быстрого развития, отражают углубление взаимного доверия и стратегической уверенности между двумя сторонами, а также усиление их способности противостоять рискам и внешнему давлению Чжан Хун аналитик Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая

CNN: Визит Путина прошел в более дружеской обстановке, чем поездка Трампа

Американский телеканал CNN сравнил поездку Путина в Китай с визитом в эту же страну Трампа, который состоялся с 13 по 15 мая. По мнению СМИ, президенту России в стране уделили больше внимания, чем президенту США.

Хотя обоих президентов встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами американский канал CNN

По мнению авторов материала, то, что Путин приехал в Китай сразу после Трампа, должно было подчеркнуть прочное и постоянно углубляющееся сближение России и КНР, даже несмотря на то, что визит президента США способствовал стабилизации отношений Пекина с Вашингтоном. В статье также обратили внимание на то, что поездка российского президента совпала с 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Al Jazeera: Непредсказуемость политики Трампа привела к еще большему сближению России и Китая

«Визит [Путина] состоялся всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп покинул Пекин. (...) И Москва, и Пекин сталкиваются со сложными отношениями с Вашингтоном, и аналитики говорят, что непредсказуемость внешней политики Трампа привела еще к большему сближению России и Китая», — говорится в публикации катарского телеканала Al Jazeera.

В материале также подчеркнули: хотя на Западе говорят, что отношения обеих стран хрупкие и в значительной степени обусловлены общим противодействием Западу, аналитики полагают, что они могут оказаться более прочными, поскольку основаны на общих экономических и стратегических интересах. Авторы статьи считают, что сила партнерства России и Китая заключается именно в гибкости.

NYT: Прием Путина в Китае прошел более неформально, чем встреча Трампа

Не обошла вниманием встречу Путина и Си и крупная американская газета The New York Times (NYT). Она выпустила статью с заголовком «Спустя несколько дней после приема Трампа Си Цзиньпин угощает Путина чаем и улыбается ему».