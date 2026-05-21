В Москве был побит рекорд жары

16:16, 21 мая 2026

Синоптик Леус: Температура в Москве побила рекорд
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В четверг, 21 мая, в Москве повторился суточный рекорд тепла. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В 14:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в точности повторила значение рекорда сегодняшнего дня — термометр показал плюс 29,2 градуса. При этом на Балчуге прогрев стал более активным, в 15:00 температура там достигла плюс 32,3 градуса. Синоптик уверен, что суточный рекорд в столице будет обновлен.

Предыдущий рекорд температуры для 21 мая был зафиксирован в 2014 году — тогда температура в Москве поднялась до плюс 29,2 градуса Цельсия.

Рекордная жара сменится снижением температуры в выходные, 23 и 24 мая. Столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов Цельсия. Прогнозируются дожди с грозами.

