На Западе пришли в ярость из-за обвинений России в инцидентах с дронами ВСУ в Прибалтике

Христофору: Обвинения РФ в инцидентах с БПЛА ВСУ в Прибалтике выглядят абсурдно

Обвинения России в инцидентах с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Прибалтике выглядят абсурдно. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«То есть Россия виновата в том, что они (страны Прибалтики — прим. «Ленты.ру») позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским целям? Получается, Москва виновата еще и потому, что не дает этим дронам пересекать свою границу и передвигаться по своей территории», — поделился он.

Журналист назвал стремление обвинить Россию в причастности к инцидентам с украинскими дронами «полной чушью».

Ранее Национальные вооруженные силы (ВС) Латвии сообщили, что на территорию государства вновь залетел как минимум один беспилотник.