18:00, 21 мая 2026Моя страна

В Башкирии впервые проведут инклюзивный молебен

В Уфе впервые проведут молебен для людей с нарушением слуха и зрения
Мария Винар

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В столице Башкирии, Уфе, впервые проведут инклюзивный молебен. Об этом сообщает региональный новостной портал «Республика Башкортостан».

Богослужение состоится 24 мая в 13:00 в часовне Святых Кирилла и Мефодия, расположенной на улице Комсомольской, дом 161А. В ней оборудовали пандусы и установили тактильные иконы. Кроме того, для людей с нарушениями зрения и слуха приготовили навигацию и интерактивную панель. Также для прихожан сделали специальное место для исповеди.

Торжественный молебен проведут глава социального отдела Уфимской епархии Вячеслав Архангельский и настоятель Воскресенского собора Михаил Поликоровский. К ним присоединятся священники Арсений Стрельцов и Дмитрий Назаров, которые, в свою очередь, являются духовниками общин людей с ограниченными возможностями.

Ранее в Перми провели молебен о защите города от напастей и беспилотников.

