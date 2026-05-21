Пытавшего детей электрошокером россиянина наказали

Жителя Кубани приговорили к 4 годам за пытки детей электрошокером

Суд на Кубани приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии отца, который годами истязал своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Суд установил, что в период с сентября 2023 года по октябрь 2025-го мужчина истязал восьмилетнего сына и десятилетнюю дочь по малозначительным поводам. Он избивал детей и пытал электрошокером, а чтобы скрыть побои, не пускал их в школу. Именно в школе у девочки и заметили синяки. После этого ее отца задержали. В суде он признал вину.

Ранее сообщалось, что мужчина — вдовец. Его несколько раз лишали родительских прав, но он не хотел работать, поэтому забирал детей и жил на пособия. После его задержания детей поместили в реабилитационный центр. Позже их под опеку взяла учительница.