Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:37, 21 мая 2026Силовые структуры

Пытавшего детей электрошокером россиянина наказали

Жителя Кубани приговорили к 4 годам за пытки детей электрошокером
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд на Кубани приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии отца, который годами истязал своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Суд установил, что в период с сентября 2023 года по октябрь 2025-го мужчина истязал восьмилетнего сына и десятилетнюю дочь по малозначительным поводам. Он избивал детей и пытал электрошокером, а чтобы скрыть побои, не пускал их в школу. Именно в школе у девочки и заметили синяки. После этого ее отца задержали. В суде он признал вину.

Ранее сообщалось, что мужчина — вдовец. Его несколько раз лишали родительских прав, но он не хотел работать, поэтому забирал детей и жил на пособия. После его задержания детей поместили в реабилитационный центр. Позже их под опеку взяла учительница.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok