Отец пытал детей электрошокером в российском регионе

В Краснодарском крае перед судом предстал житель за пытки детей восьми и десяти лет электрошокером. Об этом сообщает издание Sochi24.

По данным источника, мужчина — вдовец, его несколько раз лишали родительских прав, но он не хотел работать, поэтому забирал детей и жил на пособия. Годами мужчина бил дочь и сына, в том числе применял электрошокер, а чтобы скрыть побои, после не пускал их в школу. Именно там и заметили на лице девочки синяки. По словам мужчины, его действия преувеличили.

Детей сначала поместили в реабилитационный центр, позже их под опеку взяла учительница.

