Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 6 марта 2026Силовые структуры

Отец пытал детей электрошокером в российском регионе

В Краснодарском крае перед судом предстал житель за пытки детей электрошокером
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Краснодарском крае перед судом предстал житель за пытки детей восьми и десяти лет электрошокером. Об этом сообщает издание Sochi24.

По данным источника, мужчина — вдовец, его несколько раз лишали родительских прав, но он не хотел работать, поэтому забирал детей и жил на пособия. Годами мужчина бил дочь и сына, в том числе применял электрошокер, а чтобы скрыть побои, после не пускал их в школу. Именно там и заметили на лице девочки синяки. По словам мужчины, его действия преувеличили.

Детей сначала поместили в реабилитационный центр, позже их под опеку взяла учительница.

Ранее сообщалось, что Верховный суд освободил участницу ОПГ, родившую ребенка в колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok