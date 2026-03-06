Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

Верховный суд освободил участницу ОПГ, родившую ребенка в колонии

Верховный суд освободил из колонии россиянку Елизавету Эмгрунт, осужденную по делу об участии в организованной преступной группе (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина подала жалобу в кассацию после родов. Верховный суд признал доводы заслуживающими внимания и отсрочил отбывание наказания до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

В мае 2025 года Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды, которая похищала наркокурьеров и требовала от них деньги. В ОПГ Эмгрунт была водителем. Сначала ее приговорили к условному сроку, однако вскоре наказание ужесточили и она оказалась в колонии.

