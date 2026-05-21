В Британии высказались о важном решении в отношении России

Меркурис: Послабление Британией санкций против России является важным шагом

Послабление Великобританией антироссийских санкций является важным шагом для Лондона. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Британцы предприняли очень важный шаг. Они, вероятно, были самыми жесткими среди стран Запада в вопросе санкций (...). Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Теперь британцы (...) оказались вынуждены смягчить те ограничения», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, Европейский союз (ЕС) примет аналогичное решение, и это является «лишь вопросом времени».

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

При этом министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте извинился за решение смягчить санкции против России, добавив, что лицензию «приостановят при первой возможности».