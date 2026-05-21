Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 21 мая 2026Мир

В Британии высказались о важном решении в отношении России

Меркурис: Послабление Британией санкций против России является важным шагом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: JJFarq / Shutterstock / Fotodom

Послабление Великобританией антироссийских санкций является важным шагом для Лондона. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Британцы предприняли очень важный шаг. Они, вероятно, были самыми жесткими среди стран Запада в вопросе санкций (...). Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Теперь британцы (...) оказались вынуждены смягчить те ограничения», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, Европейский союз (ЕС) примет аналогичное решение, и это является «лишь вопросом времени».

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

При этом министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте извинился за решение смягчить санкции против России, добавив, что лицензию «приостановят при первой возможности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok