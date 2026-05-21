Киев имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поговорить.
«У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе», — заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.
21 мая Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. Белорусский лидер подчеркнул, что готов к встрече «в любой точке».
Зеленский допускал наступление российских войск из Белоруссии
У Москвы есть пять сценариев наступления российских войск из Белоруссии на черниговско-киевском направлении, убежден украинский лидер. Как он заявлял ранее, Украина готовит ответы на каждый из вариантов возможных действий и усиливает указанный участок фронта.
Зеленский подчеркнул, что будет вести «дипломатическое воздействие на Белоруссию».
В то же время украинское издание «Страна.ua» выдвинуло версию, что заявления Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть предлогом для атаки Киева на Минск. Однако такое решение сопряжено с огромными рисками для Украины и малореалистично.
Согласно другой версии, эти заявления — часть антибелорусской кампании Зеленского, которая связана с недовольством снятия с Минска санкций США.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что заявления о планах России атаковать с территории Белоруссии — подстрекательство. По его словам, Киев таким образом пытается нагнетать напряженность.
«Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия — это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство», — заявил Песков.
США давят на Украину из-за Белоруссии
Источники агентства Bloomberg сообщили, что США оказывают давление на Украину, чтобы смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии.
«Вашингтон утверждает, что снятие ограничений может помочь создать некоторую дистанцию между Белоруссией и Россией и улучшить отношения с Минском», — заявили источники.
Вашингтон просит Киев убедить европейских союзников в необходимости аналогичных действий. При этом нет признаков, что Евросоюз готов ослабить санкции против Минска, отмечено в материале.