«Руководство Белоруссии должно быть в тонусе». Зеленский решил запугать Лукашенко. Чем он угрожает Минску и какие цели преследует?

Зеленский заявил, что Украина может превентивно нанести удар по Белоруссии

Киев имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поговорить.

«У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

21 мая Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. Белорусский лидер подчеркнул, что готов к встрече «в любой точке».

Зеленский допускал наступление российских войск из Белоруссии

У Москвы есть пять сценариев наступления российских войск из Белоруссии на черниговско-киевском направлении, убежден украинский лидер. Как он заявлял ранее, Украина готовит ответы на каждый из вариантов возможных действий и усиливает указанный участок фронта.

Зеленский подчеркнул, что будет вести «дипломатическое воздействие на Белоруссию».

В то же время украинское издание «Страна.ua» выдвинуло версию, что заявления Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть предлогом для атаки Киева на Минск. Однако такое решение сопряжено с огромными рисками для Украины и малореалистично.

Согласно другой версии, эти заявления — часть антибелорусской кампании Зеленского, которая связана с недовольством снятия с Минска санкций США.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что заявления о планах России атаковать с территории Белоруссии — подстрекательство. По его словам, Киев таким образом пытается нагнетать напряженность.

«Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия — это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство», — заявил Песков.

США давят на Украину из-за Белоруссии

Источники агентства Bloomberg сообщили, что США оказывают давление на Украину, чтобы смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии.

«Вашингтон утверждает, что снятие ограничений может помочь создать некоторую дистанцию между Белоруссией и Россией и улучшить отношения с Минском», — заявили источники.

Вашингтон просит Киев убедить европейских союзников в необходимости аналогичных действий. При этом нет признаков, что Евросоюз готов ослабить санкции против Минска, отмечено в материале.