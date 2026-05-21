«Живут наши люди». Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

Лавров: РФ не применяет разрушительного оружия в зоне СВО, где «живут наши люди»

Россия отказывается применять отдельные виды разрушительного оружия, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по сути, проживают россияне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе». Текст опубликован на сайте МИД.

По его словам, Европа «взрастила новый нацистский режим в лице Киева». Он напомнил, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия.

Мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты Сергей Лавров глава МИД России

Как подчеркнул Лавров, РФ достигнет целей в зоне спецоперации (СВО), но не хочет чрезмерного ущерба территориям.

Россия должна восстановить историческую справедливость на Украине

Россия должна восстановить историческую справедливость на Украине, и эта задача является ключевой в ходе проведения СВО, заявил глава МИД.

Он напомнил, что после Октябрьской революции 1917 года, при образовании СССР, все русские, западноукраинские, белорусские и другие земли объединились в одну страну.

Оказалось так, что русский народ, который всегда проживал и в Крыму, и на юго-востоке той территории, которая в итоге стала Украинской Советской Социалистической Республикой, оказался в разных субъектах Советского Союза Сергей Лавров глава МИД России

При этом Лавров подчеркнул, что никто из создателей Советского Союза не верил, что государство может распасться и возникнет проблема разделенного русского населения. Он добавил, что эта проблема требует решения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев не может сохраниться как страна, если откажется от русского языка. Он подчеркнул, что тезис об одном народе подтверждает и факт «абсолютной одинаковости» материальной культуры как Киева, так и Новгорода. По его словам, Украина может существовать только при условии мирного сожительства всех народов, включая русских.

Зеленский стал наглее после саммита России и США в Анкоридже

Лавров заявил, что за время, прошедшее после саммита России и США в Анкоридже, украинский президент Владимир Зеленский и Евросоюз стали действовать более жестко и самоуверенно.

Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать Сергей Лавров глава МИД России

Министр также отметил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. По его словам, российская сторона считала, что вопрос был урегулирован на саммите в Анкоридже, однако впоследствии оказалось, что это не так.

Лавров добавил, что Соединенные Штаты немного потеряли интерес и энтузиазм в отношении урегулирования конфликта на Украине.

Он указал, что если у Вашингтона возникнет желание возобновить переговоры по Украине, то Москва будет открыта к новым контактам. Кроме того, России будет интересно услышать от США оценку ситуации, сложившейся в украинском урегулировании после саммита на Аляске, добавил министр.

