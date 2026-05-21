Названы любимые места для сна у кошек

Зоопсихолог Ершова: Большинство кошек любят спать на голове или подушке хозяина

Сон — уязвимое состояние для любого животного, поэтому кошки выбирают самое безопасное и теплое место, рассказал «Ленте.ру» производитель натуральных кормов SUPERPET, опросив владельцев кошек по всей России.

По словам зоопсихолога Оксаны Ершовой, голова и шея выделяют сильный и стабильный запах хозяина, что действует на кошку как успокоительное, именно поэтому она часто выбирает эти места для сна и таким образом выражает свое доверие. На втором месте по популярности — батареи и подоконники, а замыкают топ-3 любимых мест для сна высокие шкафы, также сообщила эксперт.

«Кошки очень теплолюбивы, поэтому выбор батареи очевиден. Что касается подоконника – с него удобно созерцать и контролировать территорию, а также греться на солнышке. На высоких шкафах они чувствуют себя в безопасности, поскольку до них сложно добраться. В природе дикие кошки предпочитают отдыхать на возвышенностях, чтобы вовремя увидеть приближение других хищников», – объяснила эксперт.

Кроме того, кошки любят спать на чистом белье в шкафу или комоде, потому что оно пахнет хозяином даже после стирки, отметила Ершова. Также, добавила она, шкаф или комод – это темное, замкнутое пространство, которое напоминает кошке укрытие в дикой природе. Коробка или пакет – идеальное замкнутое пространство, в котором только один вход и безопасно для животного, по этой же причине сон внутри дивана или под кроватью чаще выбирают осторожные или тревожные кошки, также сообщила эксперт.

«Питомцы остальных участников исследования предпочитают кухонный стол, раковину, ванну и стиральную машину, хозяйскую обувь. И только 1 процент кошек любят спать на спинках кроватей или диванов. Владельцы также отметили, что их питомцы спят в ногах и под боком, на гладильных досках, в прихожей или у балкона», — также говорится в исследовании SUPERPET.

Ранее были названы самые популярные подарки кошек хозяевам. По мнению зоопсихологов, кошки делятся своими игрушками с хозяевами, потому что считают их плохими охотниками.