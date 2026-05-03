Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 3 мая 2026РоссияЭксклюзив

Названы самые популярные подарки кошек хозяевам

SUPERPET: Чаще всего кошки приносят хозяину свои игрушки и резинки для волос
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: rai106 / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего кошки «дарят» владельцам свои игрушки, мышей, резинки для волос, а еще тараканов, кротов и скотч. Об этом «Ленте.ру» рассказал производитель натуральных кормов SUPERPET, опросив владельцев кошек по всей России и составив топ трофеев от питомцев.

По мнению зоопсихологов, кошки делятся своими игрушками с хозяевами, потому что считают их плохими охотниками. Принося игрушку, кошка выражает свою заботу и любовь, а также может приглашать вас к игре. Второй по популярности «подарок», по итогам опроса, — мыши и крысы, причем иногда живые, рассказали исследователи. Кошка может это делать, чтобы обучить человека охоте и накормить. Так, в природе кошка-мать сначала дает котятам мертвую добычу, а потом полуживую, чтобы они оттачивали навыки.

Материалы по теме:
Животные в Красной книге России: 10 редких видов с фото
Животные в Красной книге России:10 редких видов с фото
4 марта 2026
Лучшие фильмы про животных: 15 кинолент с высоким рейтингом
Лучшие фильмы про животных:15 кинолент с высоким рейтингом
31 марта 2026
Мем «Муся, это ты?»: что значит и как появился
Мем «Муся, это ты?»:что значит и как появился
28 апреля 2026

На третьем месте –- резинка для волос. Кошка сразу обращает внимание на что-то маленькое, вытянутое и шуршащее. А если резинка еще и падает со стола, то очень напоминает убегающее маленькое животное. Хозяевам она также преподносится как добыча. Следующие по популярности — живые или мертвые птицы, а замыкают пятерку топа когти, которыми питомец хочет поиграть вместе с вами.

«Как-то раз я постелила свежее белье коньячного цвета. Мой хвостатый эстет принес мне на подушку дохлого таракана в цвет наволочки», — рассказала участница опроса.

Среди других популярных «подарков» — бабочки, тараканы и другие насекомые. Реже кошки делятся своими вкусняшками или едой, а еще приносят носки, которые хозяева долго не могли найти. В топ необычных даров вошли: кроты, огрызки от яблок, фантики, куски пыли из-под шкафа и скотч.

Ранее сообщалось, что один леопард устроил лихой брейк-данс на листве и удачно попал в кадр. Тем временем редчайшему полосатому «журналисту» неизвестные подбросили новости и сенсации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

    ВСУ за ночь выпустили по России более 300 беспилотников

    В России обвинили Евросоюз в игнорировании призывов к диалогу по безопасности

    Названы самые популярные подарки кошек хозяевам

    В ЕС рассказали о мести Трампа Зеленскому за хамство

    Названы сроки появления первой весенней грозы

    Онколог оценил вероятность полной победы над раком

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

    Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

    На Украине пожаловались на негостеприимство Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok