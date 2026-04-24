Моя страна
14:55, 24 апреля 2026

Леопард устроил лихой брейк-данс на листве и удачно попал в кадр

В фотоловушку Приморья попал лихой брейк-данс на листве от местного леопарда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Khitrov / Shutterstock / Fotodom

Леопард попал в фотоловушку приморского леса во время интересного занятия — лежания в листве, оставшейся еще с прошлой осени. Снимки с ним публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На серии фото видно, как пятнистая кошка идет по листве, что-то вынюхивает, а затем ложится на землю. Выглядит все так, словно леопард вот-вот возьмет и укутается в одеяло из листвы. В заповеднике же с юмором отметили, что хищник устроил «лихой брейк-данс на листве», при этом удачно попав в кадр.

Также специалисты отметили, что леопард на самом деле своими действиями оставил важное «послание» всему лесу. Он сделал на земле поскреб с мочевой меткой, а затем распространил собственный запах с помощью желез тела.

«Такая метка может являться заявлением о хозяйских правах на территорию», — добавили в заповеднике.

Ранее в том же национальном парке тигр проверил «лесную ленту новостей» и попал в объектив камеры. Был запечатлен момент, когда редчайшему полосатому «журналисту» подбросили новости и сенсации. Он через «меточное дерево» узнал, кто успел побывать на этом месте до него.

