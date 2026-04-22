13:00, 23 апреля 2026

В России засняли на видео редчайшего тигра во время его флемен-реакции
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Тигр проверил «лесную ленту новостей» и попал в объектив камеры. Запись с ним показала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На видео заметно, как хищник стоит на скале, и кажется, что он тяжело дышит. По данным специалистов, это запечатлен момент, когда редчайшему полосатому «журналисту» подбросили новости и сенсации — так он проверяет через «меточное дерево», кто был на этом месте до него.

«Специальной "улыбкой" он обнажает орган обоняния и улавливает запахи остальных особей», — пояснили в заповеднике. Там добавили, что подобное поведение, когда млекопитающее вдыхает разные вещества, в том числе феромоны, при этом открыв пасть, называется флемен, или флемен-реакция.

«Видимо, тигр прочитал новости, которые заставили его улыбаться», — указали в заключение специалисты.

Ранее в том же заповеднике сняли грациозную самку леопарда с розовыми цветками рододендрона. Тогда же там предположили, что пятнистая кошка решила пойти на свидание.

