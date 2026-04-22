14:55, 22 апреля 2026

Грациозную самку леопарда запечатлели в России с цветками рододендрона



Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самка дальневосточного леопарда прошла мимо розовых цветков и попала на фото. Снимок публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На фото видно пятнистую кошку, которая в этот момент идет мимо рододендрона, вот-вот начавшего цвести розовыми цветками. В сообщении сказано, что «прекрасное всегда тянется ко всему прекрасному», так что «грациозная самка дальневосточного леопарда» не обошла стороной и цветущую часть огромного российского заповедника.

«Атмосфера располагает к романтике, и, возможно, самка направляется на свидание, но это лишь наше предположение», — с юмором добавили специалисты организации.

В заповеднике также пояснили, что размножение диких кошек происходит в течение всего года. В целом встреча пятнистой пары длится несколько дней, «а после короткого романа влюбленные быстро теряют интерес».

Ранее еще один дальневосточный леопард — Leo 260M — покрасовался на фоне завораживающего морского пейзажа. Его прогулку по скалам запечатлели на видео. Тем временем леопард по кличке Фьюжн пошел дальше по своим «кошачьим делам».

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
