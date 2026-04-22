Грациозную самку леопарда запечатлели в России с цветками рододендрона

Самка леопарда прошла мимо розовых цветков рододендрона и попала в фотоловушку

Самка дальневосточного леопарда прошла мимо розовых цветков и попала на фото. Снимок публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На фото видно пятнистую кошку, которая в этот момент идет мимо рододендрона, вот-вот начавшего цвести розовыми цветками. В сообщении сказано, что «прекрасное всегда тянется ко всему прекрасному», так что «грациозная самка дальневосточного леопарда» не обошла стороной и цветущую часть огромного российского заповедника.

«Атмосфера располагает к романтике, и, возможно, самка направляется на свидание, но это лишь наше предположение», — с юмором добавили специалисты организации.

В заповеднике также пояснили, что размножение диких кошек происходит в течение всего года. В целом встреча пятнистой пары длится несколько дней, «а после короткого романа влюбленные быстро теряют интерес».

