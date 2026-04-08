Леопард покрасовался на фоне морского пейзажа в России и попал на видео

Известный леопард Leo 260M покрасовался на фоне завораживающего морского пейзажа в России и попал в фотоловушку. Запись появилась в Telegram-канале фотографа Игоря Метельского.

На видео самец медленно вытягивается и облизывается. Все действие происходит на скале, с которой открывается вид на Японское море.

В дирекции дальневосточных заповедников «Земля леопарда» отметили, что самец на кадрах выглядит крепким и полным сил. Там же напомнили, что Leo 260M — первый, кто после реабилитации в центре смог снова жить в дикой природе. В 2022-м его, маленького котенка, нашли истощенным и без матери недалеко от границы заповедника. Уже через год леопард снова отправился в лес. Его удалось успешно выходить специалистам центра реабилитации.

В сентябре 2025 года также стало известно, что Leo 260M прошел 300 километров до родных земель в Приморье. Он оказался в самой восточной точке своего исторического дома и обосновался в районе Ольгино. Там же недалеко находится заказник «Черные скалы».

Все это, указали специалисты, стало символом постепенного возвращения вида в утраченные места обитания.