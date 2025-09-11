Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:52, 11 сентября 2025Моя страна

Леопард прошел 300 километров до родных земель в Приморье

Леопард прошел 300 километров до родных земель в Ольгинском округе Приморья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Леопард прошел 300 километров до родных земель в Приморье. Об этом сообщает новостной портал KP.RU.

Известно, что летом 2022 года умирающее животное нашли рядом с национальным парком «Земля леопарда». Специалисты Центра реабилитации «Центр "Тигр"» выходили его, и в 2023 году окрепший хищник отправился на свободу в Уссурийский заповедник.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

Сейчас выяснилось, что леопард с кличкой Leo 260M дошел до самой восточной точки своего исторического дома и обосновался в Ольгинском округе — хищника недавно сняла фотоловушка. Он прошел путь в сотни километров от места, где его выпустили на волю.

В августе минуту отдыха редчайшего леопарда показали в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости