Леопард прошел 300 километров до родных земель в Ольгинском округе Приморья

Леопард прошел 300 километров до родных земель в Приморье. Об этом сообщает новостной портал KP.RU.

Известно, что летом 2022 года умирающее животное нашли рядом с национальным парком «Земля леопарда». Специалисты Центра реабилитации «Центр "Тигр"» выходили его, и в 2023 году окрепший хищник отправился на свободу в Уссурийский заповедник.

Сейчас выяснилось, что леопард с кличкой Leo 260M дошел до самой восточной точки своего исторического дома и обосновался в Ольгинском округе — хищника недавно сняла фотоловушка. Он прошел путь в сотни километров от места, где его выпустили на волю.

