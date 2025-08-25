Моя страна
Минуту отдыха редчайшего леопарда показали в России

Леопард оглядел все свои охотничьи владения и попал на видео в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россиянам показали минуту отдыха редчайшего леопарда в его охотничьих владениях. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как большая дикая кошка с приоткрытой пастью выходит на место своей лежанки. С нее же открывается вид на все его «охотничьи владения» — леса и сопки вдалеке. Леопард осматривается и затем ложится на зеленую траву, которая словно мягкое одеяло для хищника. Он вытягивает лапы вперед, несколько раз облизывается и отдыхает.

В заповеднике пояснили, что дальневосточные леопарды любят забираться на самые вершины сопок, где находят вот такие «смотровые площадки». «А еще здесь прохладно, тихо и спокойно. Рай для интроверта! И леопардов», — сказано в сообщении.

Ранее тигрица Т28F, прозванная настоящей царицей ночи, вышла из чащи леса в России и была замечена специалистами заповедника. Полосатую кокетку запечатлели в момент отдыха. Тогда же ей удалось покрасоваться, показав все свои полосатые узоры на спине.

В июле же еще один дальневосточный леопард попал в фотоловушку в Приморье. Он потерся щекой о дерево и оставил неожиданное сообщение. «На фото — момент общения, но не по Wi-Fi», — в шутку сказали тогда в заповеднике.

