Минуту отдыха редчайшего леопарда показали в России

Леопард оглядел все свои охотничьи владения и попал на видео в России

Россиянам показали минуту отдыха редчайшего леопарда в его охотничьих владениях. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как большая дикая кошка с приоткрытой пастью выходит на место своей лежанки. С нее же открывается вид на все его «охотничьи владения» — леса и сопки вдалеке. Леопард осматривается и затем ложится на зеленую траву, которая словно мягкое одеяло для хищника. Он вытягивает лапы вперед, несколько раз облизывается и отдыхает.

В заповеднике пояснили, что дальневосточные леопарды любят забираться на самые вершины сопок, где находят вот такие «смотровые площадки». «А еще здесь прохладно, тихо и спокойно. Рай для интроверта! И леопардов», — сказано в сообщении.

