Леопард оставил сообщение в российском заповеднике и попал на камеру

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки в Приморском крае

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки заповедника «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимок опубликован в Telegram-канале российского нацпарка.

Камера сняла момент, когда хищник терся щекой о дерево, фиксируя свой запах. Авторы поста уточнили, что так животное оставляет сообщение другим обитателям леса.

«Мы улыбаемся, глядя на здорового, уверенного в себе леопарда в его родном доме, — написали представители заповедника. — Здесь он в безопасности: под охраной от браконьеров, пожаров и других угроз».

Ранее на Сахалине медведь поймал на завтрак рыбу. Все случилось на глазах у рыбаков, которые сняли ловкого хищника на видео.