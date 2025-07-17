Леопард оставил сообщение в российском заповеднике и попал на камеру

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки заповедника «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимок опубликован в Telegram-канале российского нацпарка.
Камера сняла момент, когда хищник терся щекой о дерево, фиксируя свой запах. Авторы поста уточнили, что так животное оставляет сообщение другим обитателям леса.
«Мы улыбаемся, глядя на здорового, уверенного в себе леопарда в его родном доме, — написали представители заповедника. — Здесь он в безопасности: под охраной от браконьеров, пожаров и других угроз».
Ранее на Сахалине медведь поймал на завтрак рыбу. Все случилось на глазах у рыбаков, которые сняли ловкого хищника на видео.