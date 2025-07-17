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13:06, 17 июля 2025Моя страна

Леопард оставил сообщение в российском заповеднике и попал на камеру

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bjorn Harders / Shutterstock / Fotodom

Дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки заповедника «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимок опубликован в Telegram-канале российского нацпарка.

Камера сняла момент, когда хищник терся щекой о дерево, фиксируя свой запах. Авторы поста уточнили, что так животное оставляет сообщение другим обитателям леса.

«Мы улыбаемся, глядя на здорового, уверенного в себе леопарда в его родном доме, — написали представители заповедника. — Здесь он в безопасности: под охраной от браконьеров, пожаров и других угроз».

Ранее на Сахалине медведь поймал на завтрак рыбу. Все случилось на глазах у рыбаков, которые сняли ловкого хищника на видео.

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