Медведь поймал рыбу на завтрак и попал на видео

На Сахалине медведь поймал на завтрак рыбу. Видео рыбалки опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
Хищника застали за утренней рыбалкой люди, которые сидели в ожидании улова на берегу реки Урюм. У них на глазах зверь выскочил из чащи, нырнул в реку и за несколько минут поймал рыбу. Несмотря на появление медведя, сахалинцы не испугались и засняли все на видео.
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