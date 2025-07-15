Медведь поймал рыбу на завтрак и попал на видео

На Сахалине медведь поймал рыбу на завтрак на глазах у рыбаков

На Сахалине медведь поймал на завтрак рыбу. Видео рыбалки опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Хищника застали за утренней рыбалкой люди, которые сидели в ожидании улова на берегу реки Урюм. У них на глазах зверь выскочил из чащи, нырнул в реку и за несколько минут поймал рыбу. Несмотря на появление медведя, сахалинцы не испугались и засняли все на видео.

Ранее медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье. На пугающем фото видны два горящих глаза хищника, при этом его туловище виртуозно сливается с темнотой ночи.