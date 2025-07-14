Медведь виртуозно слился с темнотой и попал на пугающее фото в Приморье

Медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморья

Медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье. Снимок публикует Telegram-канал национального парка.

На пугающем фото видны два горящих глаза хищника, при этом его туловище виртуозно сливается с темнотой ночи.

Уточняется, что на территории заповедника в Приморском крае живут два вида медведей — бурые и гималайские. Порой лесные хозяева меняют ракурсы съемки фотоловушек, однако в этот раз такого не произошло. «Рады были все», — резюмировали авторы поста.

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