Умеющий лаять олень попал на видео в российском зоопарке

Олень мунтжак попал на видео в зоопарке Новосибирска

Олень мунтжак, умеющий лаять, попал на видео в зоопарке Новосибирска. Ролик опубликован в Telegram-канале организации.

По словам авторов поста, мунтжаки меняют представление об оленях. Одна из особенностей — нестандартный способ защищаться. Во время боя самцы сначала дезориентируют противников с помощью рогов, а затем пускают в ход клыки, длина которых может достигать 10 сантиметров.

Кроме того, этот вид умеет издавать звуки, напоминающие собачий лай. «Мунтжаки используют различные тональности и частоты лая для передачи разных сообщений: от предупреждения об опасности до призыва к спариванию», — сказано в публикации.

Уточняется, что эти олени живут преимущественно поодиночке. Взрослые самцы держатся далеко друг от друга и метят территорию. Мунтжаки питаются растениями, фруктами и даже мелкими животными.

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