Раскрыты масштабы разрушений в Воронеже после ракетной атаки ВСУ

Гусев: После атаки ВСУ в Воронеже горело предприятие, повреждено 10 многоквартирных домов

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Масштабы разрушений раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором начался пожар. «На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются», — написал чиновник.

Кроме того, при падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. Еще шесть домов получили повреждения в частном секторе — преимущественно кровли. Также от граждан поступило уже около 50 обращений о поврежденных автомобилях.

Согласно официальным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще несколько десятков пострадали.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами днем 22 июня. Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако военкоры и военблогеры допустили, что это Storm Shadow и новые американские ракеты ERAM. В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей.