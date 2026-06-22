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19:43, 22 июня 2026Россия

Раскрыты масштабы разрушений в Воронеже после ракетной атаки ВСУ

Гусев: После атаки ВСУ в Воронеже горело предприятие, повреждено 10 многоквартирных домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Масштабы разрушений раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором начался пожар. «На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются», — написал чиновник.

Кроме того, при падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. Еще шесть домов получили повреждения в частном секторе — преимущественно кровли. Также от граждан поступило уже около 50 обращений о поврежденных автомобилях.

Согласно официальным данным, жертвами атаки стали пять человек. Еще несколько десятков пострадали.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами днем 22 июня. Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако военкоры и военблогеры допустили, что это Storm Shadow и новые американские ракеты ERAM. В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей.

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