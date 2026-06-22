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19:35, 22 июня 2026Культура

Стала известна причина экстренной госпитализации актрисы Волковой

РИА: Актриса Екатерина Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.

Как сообщил журналистам врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов, у Волковой наблюдался ярко выраженный болевой синдром на фоне острого синусита.

«После начала противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — сообщил медик.

Накануне актриса Екатерина Волкова сообщила, что была доставлена в больницу. Артистка отметила, что пока не готова выходить на связь с подписчиками, так как ей предстоит лечение.

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