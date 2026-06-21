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17:43, 21 июня 2026Интернет и СМИ

Актрису Екатерину Волкову срочно госпитализировали

Актриса Екатерина Волкова была экстренно госпитализирована
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что была экстренно госпитализирована. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом артистка не стала раскрывать причины госпитализации и подробности своего состояния. Волкова лишь отметила, что пока не готова выходить на связь. «Как только станет лучше — обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — написала она.

Ранее Волкова оконфузилась на публике из-за неправильно надетого костюма. Знаменитость надела корсет вверх ногами.

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