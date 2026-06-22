Стало известно о взятии армией России 95 процентов территории Константиновки

Рожин: ВС России взяли около 95 % территории Константиновки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли около 95 процентов территории ключевого для фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) города — Константиновки. Об этом заявил военблогер Борис Рожин в Telegram.

По его словам, российские войска успешно наступают и на константиновском направлении в ДНР.

«Наши бойцы продвинулись западнее Часова Яра, вышли на окраины населенного пункта Стенки. Также наши воины проводят атаки вдоль железной дороги в направлении населенного пункта Попасное», — написал Рожин.

Ранее стало известно о продвижении армии России в Константиновке. За сутки ВС РФ провели зачистку еще 103 зданий.