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Силовые структуры
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19:33, 22 июня 2026Силовые структуры

Россиянин решил пристрелять оружие и застрелил друга

В Белгородской области житель Нового Оскола застрелил друга из нового карабина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Белгородской области 37-летний житель города Новый Оскол предстанет перед судом по уголовному делу о причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 апреля обвиняемый и его знакомый приехали на стрельбище. Там мужчины хотели провести пристрелку нового охотничьего карабина, однако в нарушение установленных правил владелец оружия поспешил сделать выстрел по мишени невзирая на то, что его друг в этот момент находился на линии огня.

Друг обвиняемого получил тяжелое ранение и, несмотря на полученную медицинскую помощь, ушел из жизни.

Ранее в Рязани замначальника уголовного розыска дали 11 лет за убитого охотника.

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