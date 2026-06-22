Мужчина отбил козла у медведя

В США мужчина вступил в схватку с медведем, чтобы спасти козла

В США мужчина отбил своего козла у медведя. Об этом сообщает WFSB.

Фермер Джо Реда из города Вифлеем, штат Коннектикут, услышал блеяние козла, зашел в сарай и увидел медведя, который уже схватил животное. Мужчина бросился на хищника с лопатой, используя ее как копье, но зверь не отступал.

Реда решительно вступил в схватку с хищником. Противостояние длилось 40 минут. Реда получил царапину на груди, но продолжал удерживать позицию, затем на помощь пришел его бульдог по кличке Хеви. А следом за псом в сарае появилась жена фермера с винтовкой. Только после двух выстрелов в воздух зверь бросил добычу и убежал.

Козла по кличке Коул экстренно доставили к ветеринару, ему наложили 80 швов, но он выжил. После происшествия Реда выразил обеспокоенность безопасностью в районе: «Все думают, что медведи едят ягоды и отходы. А они нападают на ослов, лам, коз, овец. Это большая проблема», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон медведица напала на двух подростков, которые впервые отправились в поход в горы. Хищница оцарапала одного из школьников.