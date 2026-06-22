19-летний альпинист упал вместе с куском скалы на глазах у друга в Альпах и не выжил

Bild: 19-летний альпинист не выжил во время восхождения на Кляйнер-Ваксенштайн в Альпах

Молодой альпинист отправился с другом в горы и не выжил у него на глазах. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла 20 июня в Баварских Альпах, Германия. 19-летний турист и его компаньон, оба опытные скалолазы, совершали восхождение на Кляйнер-Ваксенштайн. Во время подъема на высоте 1,7 тысячи метров кусок скалы, за который держался молодой человек, отвалился, и он упал вместе с ним.

Пролетев 100 метров, юноша рухнул на горный склон и получил травмы не совместимые с жизнью. Его друг обратился в службу экстренной помощи. Спасатели спустились к бездыханному путешественнику по веревкам, позже его эвакуировали при помощи полицейского вертолета.

Ранее стало известно, супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу. Трагедия произошла на шеститысячнике Невадо Токльяражу.