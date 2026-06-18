Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

DS: Супруги из Канады не выжили при сходе лавины на склоне горы Невадо Токльяражу в Перу

Супруги из Канады не выжили при сходе лавины на горном хребете в Перу. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

17 июня горный инструктор с 26-летним стажем 45-летний Даниэль Наварро и его 33-летняя жена Сандра Ковоне отправились вместе с гидом на шеститысячник Невадо Токльяражу. Они попали под снежный массив на склоне горы на глазах у перуанского гида Флорентино Кальдуа утром.

Кальдуа удалось спастись, он обратился в службу экстренной помощи по спутниковому телефону. Горноспасательная команда эвакуировала его вертолетом в стабильном состоянии. Однако поиски канадцев осложнились из-за непогоды. Уточняется, что одно тело удалось обнаружить, другой путешественник до сих пор числится пропавшим без вести. Поисковая операция продолжается.

Ранее покоривший горную вершину с другом турист упал у него на глазах и не выжил. Мужчины объединились в связку и поднялись на двухтысячник Шеттельтурм.