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17:39, 18 июня 2026Путешествия

Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

DS: Супруги из Канады не выжили при сходе лавины на склоне горы Невадо Токльяражу в Перу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabien Quétier / wikipedia

Супруги из Канады не выжили при сходе лавины на горном хребете в Перу. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

17 июня горный инструктор с 26-летним стажем 45-летний Даниэль Наварро и его 33-летняя жена Сандра Ковоне отправились вместе с гидом на шеститысячник Невадо Токльяражу. Они попали под снежный массив на склоне горы на глазах у перуанского гида Флорентино Кальдуа утром.

Кальдуа удалось спастись, он обратился в службу экстренной помощи по спутниковому телефону. Горноспасательная команда эвакуировала его вертолетом в стабильном состоянии. Однако поиски канадцев осложнились из-за непогоды. Уточняется, что одно тело удалось обнаружить, другой путешественник до сих пор числится пропавшим без вести. Поисковая операция продолжается.

Ранее покоривший горную вершину с другом турист упал у него на глазах и не выжил. Мужчины объединились в связку и поднялись на двухтысячник Шеттельтурм.

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