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09:00, 29 июля 2026 (обновлено: 09:03, 29 июля 2026)Путешествия

Россиянин назвал пять стран с возможностью комфортно жить на 1000 евро в месяц

Тревел-блогер Соколов включил Вьетнам в топ стран с возможностью жить на 1000 евро в месяц
Алина Черненко

Фото: Nguyen Quang Ngoc Tonkin / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Соколов назвал пять стран с возможностью комфортно жить на 1000 евро (около 88,7 тысячи рублей) в месяц. Списком он поделился в личном блоге «По миру с Соколовым» на платформе «Дзен».

Первой страной в рейтинге автора публикации оказался Вьетнам. По его словам, студию с кухней и балконом там можно арендовать за 280 евро (около 24,8 тысячи рублей) в месяц, аренда байка обойдется в 60 евро (около 5,3 тысячи рублей) в месяц, а полноценный завтрак стоит как чашка капучино в Москве.

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В топ бюджетных мест для жизни россиянин включил и Грузию. Квартиру с видом на горы там можно арендовать за 300 евро (около 26,6 тысячи рублей) в месяц, обед на рынке стоит 3-4 евро (266-355 рублей), а маршрутка по городу — меньше 0,5 евро (около 44 рублей).

Путешественник также отметил, что Узбекистан удивил его контрастом между красотой и ценой. «Самарканд и Бухара выглядят дорого, но плов на рынке — полтора евро (около 133 рублей — прим. «Ленты.ру»). Комната в гостевом доме старого города — 15 евро (около 1,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») за ночь. Перелет с пересадкой — дешевле прямого рейса в Европу», — посчитал он.

Кроме того, в список россиянина вошли индонезийский остров Бали и Киргизия. «Если изучать местные рынки, строить маршрут по советам соседей и не бояться простой жизни, 1000 евро в месяц открывают доступ к горам, океану и настоящей жизни. Отдых не обязательно должен быть дорогим», — заключил Соколов.

Ранее российская тревел-блогерша Екатерина назвала главные преимущества путешествий в Азию по сравнению с Европой. По ее словам, там можно жить у моря по цене аренды комнаты в Саратове.

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