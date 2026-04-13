09:01, 13 апреля 2026

Россиянка описала Азию фразой «можно жить у моря по цене аренды комнаты в Саратове»

Алина Черненко

Фото: Elizeu Dias / Unsplash

Российская тревел-блогерша Екатерина назвала главные преимущества путешествий в Азию по сравнению с Европой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

«Многие думают, что Азия — это дорогой Пхукет или пафосный Бали. Но если знать места, можно жить у моря по цене аренды комнаты в Саратове», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
«Других способов нет»Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
18 ноября 2024

В качестве примера она привела вьетнамский Нячанг — столицу «бюджетного русского комьюнити». По словам Екатерины, в 2026 году там все еще можно найти чистые студии в пяти-десяти минутах ходьбы от моря за 18-25 тысяч рублей. Кроме того, недорогие варианты жилья есть на тайских курортах Паттайя и Самуи.

Еще одно преимущество поездок в этот регион — отсутствие необходимости самостоятельно готовить. «Когда у тебя под боком рынок со свежим манго по 80 рублей за килограмм и десятки кафе, где огромная порция супа "фо" или риса с морепродуктами стоит 200-300 рублей, стоять у плиты становится просто экономически невыгодно», — пояснила автор публикации.

Кроме того, Екатерина отметила, что туристы едут в Азию за особой атмосферой: за окном там плюс 28 круглый год, люди вокруг улыбаются, а ритм жизни замедляется.

«Если вы ищете место, где можно выдохнуть, перестать считать каждую копейку и просто пожить "в моменте", в 2026 году Азия выигрывает у Европы по всем фронтам», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала лучшие страны для жизни. В частности, почти идеальным по уровню быта ей показался Вьетнам.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

    Все новости
