Россиянка описала Азию фразой «можно жить у моря по цене аренды комнаты в Саратове»

Российская тревел-блогерша Екатерина назвала главные преимущества путешествий в Азию по сравнению с Европой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

«Многие думают, что Азия — это дорогой Пхукет или пафосный Бали. Но если знать места, можно жить у моря по цене аренды комнаты в Саратове», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

В качестве примера она привела вьетнамский Нячанг — столицу «бюджетного русского комьюнити». По словам Екатерины, в 2026 году там все еще можно найти чистые студии в пяти-десяти минутах ходьбы от моря за 18-25 тысяч рублей. Кроме того, недорогие варианты жилья есть на тайских курортах Паттайя и Самуи.

Еще одно преимущество поездок в этот регион — отсутствие необходимости самостоятельно готовить. «Когда у тебя под боком рынок со свежим манго по 80 рублей за килограмм и десятки кафе, где огромная порция супа "фо" или риса с морепродуктами стоит 200-300 рублей, стоять у плиты становится просто экономически невыгодно», — пояснила автор публикации.

Кроме того, Екатерина отметила, что туристы едут в Азию за особой атмосферой: за окном там плюс 28 круглый год, люди вокруг улыбаются, а ритм жизни замедляется.

«Если вы ищете место, где можно выдохнуть, перестать считать каждую копейку и просто пожить "в моменте", в 2026 году Азия выигрывает у Европы по всем фронтам», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала лучшие страны для жизни. В частности, почти идеальным по уровню быта ей показался Вьетнам.

