На Западе оценили турецкую ПТУР с дальностью 55 километров

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) CIDA турецкой компании Roketsan позволит поражать различные цели за пределами прямой видимости. Перспективы оружия оценило западное издание Army Recognition.
Ракету показали в ходе выставки SAHA 2026. Заявленная дальность при пуске с воздушного носителя составляет 55 километров, а старт с земли обеспечивает дальность до 35 километров. Ракета длиной около двух метров весит 65 килограммов. CIDA получила комбинированную систему наведения с инфракрасной и лазерной головками. Оператор может корректировать полет ракеты.
ПТУР можно оснастить тандемной кумулятивной, осколочной или термобарической боевой частью. Это позволяет использовать CIDA для поражения бронетехники, живой силы или укреплений противника.
